Басилашвили и Oxxxymiron поручились за Серебренникова

Московский театр «Гоголь-центр» обнародовал новый список деятелей культуры, которые поручились за худрука театра Кирилла Серебренникова, передает РБК.

В списке 31 фамилия. Он был распространен перед началом сегодняшнего заседания суда, где рассматривается продление Серебренникову домашнего ареста.

Поручителями выступили актеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Сергей Безруков, Гоша Куценко и Вениамин Смехов, актрисы Алиса Фрейндлих и Марина Неелова, певец Иосиф Кобзон, музыкант Борис Гребенщиков, рэпер Oxxxymiron, режиссеры Станислав Говорухин, Павел Лунгин, Борис Хлебников, Вадим Абдрашитов, продюсер Александр Цекало, художник Зураб Церетели и другие.

До этого, как отмечает Snob.ru, в московские суды поступили заявления от 79 поручителей, в числе которых были дирижер Владимир Спиваков, режиссер Марк Захаров, актриса Инна Чурикова и другие.

Таким образом, за режиссера поручились уже 110 человек.

Серебреникова обвиняют в незаконном обналичивании денег, выделенных на его спектакли Минкультом. Сам он вину отрицает.