17 октября 2017, 20:15
Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
Актер театра и кино Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как сообщает Ren.tv, артист находится в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.
Кокшенову 81 год. Он снялся в более чем 100 фильмах, среди которых «Женя, Женечка и "Катюша"» (солдат Захар), «Не может быть!» (амбал), «Спортлото-82» (Степа), «Самая обаятельная и привлекательная» (Леша Пряхин), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (Кравчук).
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое