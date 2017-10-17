Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

Актер театра и кино Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает Ren.tv, артист находится в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

Кокшенову 81 год. Он снялся в более чем 100 фильмах, среди которых «Женя, Женечка и "Катюша"» (солдат Захар), «Не может быть!» (амбал), «Спортлото-82» (Степа), «Самая обаятельная и привлекательная» (Леша Пряхин), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (Кравчук).