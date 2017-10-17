Агент Дмитрия Марьянова опровергла слухи об алкоголизме актера

Алевтина Кунгурова, агент умершего актера Дмитрия Марьянова, сообщила агентству «Москва», что ее клиент лечил в подмосковной клинике застарелую травму позвоночника, а не алкоголизм, как утверждали некоторые СМИ.

«Там ему стало плохо, и так как клиника непрофильная, его повезли в срочном порядке в больницу, но не довезли. Причиной смерти стал тромб, у него еще с прошлого года были проблемы с тромбом, стоял фильтр на вене», — рассказала Кунгурова.

15 октября стало известно, что в подмосковной Лобне Марьянову стало плохо, и друзья отвезли его в больницу. Сообщалось, что скорая помощь отказалась выезжать к актеру из-за отсутствия машин. Лобненские врачи констатировали смерть Дмитрия Марьянова. Предварительной причиной смерти сочли оторвавшийся тромб.

Минздрав Московской области и Росздравнадзор инициировали проверку по факту отказа медиков оперативно оказать необходимую помощь. Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти при неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Кунгурова также сообщила, что прощание с Дмитрием Марьяновым состоится 18 октября в Доме кино. Похороны пройдут на Химкинском кладбище.