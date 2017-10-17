Депутат от ЛДПР предложил уравнять венчание и регистрацию в ЗАГСе

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев готовит законопроект, который приравняет венчание в церкви к регистрации в ЗАГСе. Об этом он рассказал RT.

«У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в ЗАГСе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями», — сказал парламентарий.

Он добавил, что «таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции».