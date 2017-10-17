Матвиенко предупредила об опасности распада Украины из-за закона об образовании

Принятый на Украине закон об образовании, согласно которому обучение с средних и старших классах должно вестись только на украинском языке, способен привести к распаду страны. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Такие законы в многонациональной Украине не создают условий для стабильности. Это мина замедленного действия, которая может привести к распаду Украины», — сказала парламентарий на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

«Мы будем действовать, чтобы вынудить Украину соответствовать европейским ценностям и изменить этот закон, убрать все дискриминационные меры», — пообещала Матвиенко.

Кевер, в сою очередь, сообщил, что Венгрия обратилась в Совет Европы с жалобой на украинский закон.

На прошлой неделе в МИД Венгрии заявили, что готовы ввести против Украины торговые санкции из-за этого закона.