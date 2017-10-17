«Радио Свобода» и CNN попали в черный список Совфеда

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России. В перечень попали «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN, сообщили источники РБК.

Чтобы пересчитать СМИ с иностранным финансированием, которые могут попасть в черный список, «хватит пальцев одной руки», заявил изданию глава комиссии Андрей Климов.

По данным источников, список составляется на основе рекомендаций Минюста.

Как сообщил член комиссии Олег Морозов, в него попали медиа, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику».

По словам сенатора, «против фигурантов списка будут приняты те же меры, которые в США применяются против телеканала Russia Today и радио Sputnik. Если ограничат сигнал — мы ограничим тоже, если разорвут уже заключенные договоры с теми интернет-ресурсами, которые предоставляют площадку для RT — значит, аналогичные меры будут приняты в России. Возьмут под контроль персональные данные сотрудников — мы возьмем под контроль персональные данные сотрудников».

В сентябре американский Минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «ответные меры России будут такими же».