В Петербурге появится аналог «Сколково»

В Петербурге будет создан инновационный комплекс, аналогичный «Сколково». Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

«Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — заявил премьер на форуме «Открытые инновации» в «Сколково».

Медведев отметил, что технопарк разместится на площади 400 тысяч квадратных метров. Там появятся научные центры, лаборатории, жилые и производственные помещения.

Технопарк построит государственное АО «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», отмечается на сайте компании.

Общие инвестиции в создание технопарка ИТМО составят около 41 млрд рублей. Из них 35% планируется получить за счет частных инвестиций, 53% — из федерального бюджета и 12% — из бюджета Санкт-Петербурга.