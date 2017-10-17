В деловой центр «Москва-сити» в 2018 году переедут три министерства

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что в 2018 году в деловой центр «Москва-Сити» переедут Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах форума «Открытые инновации».

По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) о совместной передаче своих зданий.

«Мы договорились, что передаем в АИЖК наши существующие помещения и переезжаем в единое здание в "Сити", в 50-этажное. Мы сейчас активно прорабатываем этот проект, поэтому есть шанс в следующем году переехать», — сказал министр.

16 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда четырех министерств из зданий в центре Москвы в «Москва-Сити». Помимо уже указанных, речь шла о Минпромторге.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что проект переселения министерств существует, и его детали сейчас прорабатываются. Она также отметила, что если переезд будет удачным, что в деловой центр переселятся и другие министерства.