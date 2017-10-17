МГУ возглавил рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии

МГУ имени Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Второе место у Новосибирского государственного университета, третье занял Тартуский университет из Эстонии, четвертое досталось Санкт-Петербургскому государственному университету.

Всего в рейтинге, подготовленном компанией Quacquarelli Symonds (QS), 300 вузов, из которых 97 — российские.

МГУ возглавляет рейтинг третий год подряд. В прошлом году таблица состояла из 200 университетов, из которых 64 вуза были российскими.