Минкомсвязи предложило сократить сроки хранения данных по пакету Яровой

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров рассказал в кулуарах форума «Открытые инновации 2017» о предложении своего ведомства урезать сроки хранения информации в соответствии с пакетом законов Яровой-Озерова до одного месяца. Об этом пишет РБК.

Закон предписывает хранить голосовые данные шесть месяцев, а Минкомсвязи считает нужным ограничить срок хранения любой информации до одного месяца. Николай Никифоров подчеркнул, что в этом случае затраты операторов составят десятки миллиардов рублей, а не триллионы или сотни миллиардов.

Представители сотовых компаний комментировать эти сведения отказались. Однако источник РБК в одном из крупных операторов заявил, что все равно требуемые суммы придется «откуда-то изымать».

«В любом случае, с учетом затянувшегося принятия нормативно-правовых актов и решений по оборудованию, операторы уже не успевают реализовать требования закона Яровой к 1 июля 2018 года», — пояснил собеседник издания.

Напомним, пакет Яровой вступает в силу 1 июля 2018 года. Он предусматривает хранение записей звонков и переписки пользователей сроком до шести месяцев, информацию о самом факте общения — до трех лет. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что постановление кабмина о поэтапной реализации закона Яровой-Озерова может быть принято в ноябре 2017 года.