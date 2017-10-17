СМИ сообщили об оттоке капитала из банка «Открытие» вопреки действиям ЦБ

В банке «Открытие» продолжается отток средств. К такому выводу пришли «Ведомости» после ознакомления с отчетностью банка на 1 октября.

Вопреки оздоравливающим действиям, предпринятым Центробанком, за сентябрь корпоративные клиенты сняли со счетов около 60 млрд рублей, в то время как банк вернул регулятору 350,5 млрд рублей. На 35 млрд рублей сократились средства клиентов на брокерском обслуживании, отметил эксперт издания ведущий маркетолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Однако отток капитала за сентябрь гораздо меньше зафиксированного в августе. Аналитик Fitch Александр Данилов предположил, что именно сокращение оттока капиталов помогло временной администрации вернуть избыточную подушку ликвидности ЦБ.

Из отчета «Открытия» также ясно, что часть средств банк вернул с корсчета в банк России.