Памфилова назвала дату законной регистрации Навального

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящее время Алексей Навальный из-за судимости не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента. Об этом пишет ТАСС.

«Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы...вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — сказала Памфилова.

Тогда, по мнению главы ЦИК, он сможет не «давлением на улицах», а идеями доказать, что достоин поста президента. Элла Памфилова подчеркнула, что слухи, распространяемые сторонниками Навального о его праве на выдвижение своей кандидатуры на выборы, являются ложными. Она напомнила, что ранее уже поясняла невозможность регистрации Алексея Навального из-за судимости.

Российский оппозиционер был осужден на 10 лет за присвоение и растрату средств по делу «Кировлеса». Это преступление относится к разряду тяжких, а в законе «Об основных гарантиях избирательных прав» сказано, что гражданин РФ не может участвовать в выборах, если имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Несмотря на это, Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента РФ в 2018 году. Свое мнение он аргументировал нормами Конституции, которые запрещают участие в выборах тем, кто получил реальный, а не условный срок.