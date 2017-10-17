Памфилова предложила скорректировать закон о выборах к 2021 году

К следующим выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, нужно изменить избирательное законодательство, убрав из него лукавство. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«К следующему парламентскому циклу нужно будет убрать лукавство, убрать все места, которые, позволяют по-разному интерпретировать законодательство, упростить законодательство и сделать его современным», — отметила председатель Центризбиркома.

По словам Памфиловой, следует пересмотреть «муниципальный фильтр», сообщает РИА Новости.

«Действительно ли мы отсекаем криминал, киллеров политических, фейковые политические партии, фейковых кандидатов, но при этом не получается ли так, что этим фильтром манипулируют и используют как административный ресурс и отсекают реальных кандидатов? Бывает. Я признавала, есть такое явление, значит надо его корректировать», — сказала чиновница.