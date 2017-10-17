Минкульт предложил пускать на фильмы «18+» по паспорту
Директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова сообщила «Интерфаксу», что ведомство разработало поправки к законодательству, которые запрещают доступ зрителей на фильмы и концерты категории «18+» без предъявления паспорта.
Ромашова сообщила, что документ направлен на рассмотрение правительства РФ и в ближайшее время поступит в Госдуму. Чиновница объяснила, что разработанная ранее система маркировки художественных произведений будет дополнена запретительными мерами.
«Мы предлагаем ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции», — сказала Ромашова.
Отметим, в настоящее время возрастная маркировка фильмов, концертов и спектаклей носит исключительно рекомендательный характер: решение о посещении мероприятия ребенком принимают его родители, сотрудники развлекательных заведений и учреждений культуры не вправе не пустить ребенка или подростка на мероприятие, ссылаясь на возрастные ограничения.