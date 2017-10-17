Поклонская рассказала о проверке финансирования «Матильды» Фондом кино

Фонд кино проводит проверку использования средств, выделенных на съемки художественного фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом РБК заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, инициировавшая кампанию по запрету этой картины.

«Уже установлено, что решение о выделении денежных средств и субсидий для "Матильды" было принято в нарушение порядка в связи с тем, что имеются неисполненные обязательства у [студии Учителя] ТПО "Рок" по согласованию с Минкультом по предыдущему фильму "Сокровище Ермака"», — рассказала Поклонская.

16 октября Генпрокуратура сообщила, что не нашла нарушений при финансировании фильма.

По словам Поклонской, это ответ на ее первый запрос в Генпрокуратуру, последний она подавала 10 октября, и на него еще не ответили.

По словам источника РБК, близкого к Фонду кино, все фильмы, на которые фонд выделяет деньги, сдают первичную документацию, подтверждающую целевое расходование госсредств. Он отметил, что проверки целевого использования средств не ведется.