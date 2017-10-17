17 октября 2017, 18:49
Поклонская записала видеообращение к Чайке
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке.
В ролике, размещенном на YouTube, Поклонская просит отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя «Матильда».
Сам фильм о добрачной связи Николая II с балериной Матильой Кшесинской парламентарий просит признать экстремистским.
Накануне Генпрокуратура сообщила о результатах проверки фильма по заявлению Поклонской. Нарушения найдены не были.
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