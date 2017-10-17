Поклонская записала видеообращение к Чайке

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

В ролике, размещенном на YouTube, Поклонская просит отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя «Матильда».

Сам фильм о добрачной связи Николая II с балериной Матильой Кшесинской парламентарий просит признать экстремистским.

Накануне Генпрокуратура сообщила о результатах проверки фильма по заявлению Поклонской. Нарушения найдены не были.