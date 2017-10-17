Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду предложение об отмене положения, гарантирующего народным избранникам Украины депутатскую неприкосновенность.

Документ со статусом «неотложный» передан на рассмотрение профильного комитета. В случае принятия в законную силу он вступит 1 января 2020 года.

В сентябре Петр Порошенко уже призывал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность, сообщала «Украинская правда».

«Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня очень простое предложение. Давайте примем это решение с введением его в действие 1 января 2020 для депутатов уже новой Верховной Рады», — предложил украинский президент.