Поткин пожаловался на Россию в ЕСПЧ

Бывший лидер запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции Александр Поткин (псевдоним Белов), подал жалобу на Россию в ЕСПЧ, рассказала «Ведомостям» его адвокат Ирина Хрунова.

В августе 2016 года националист был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 650 тысяч рублей за создание экстремистского сообщества с целью свержения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также его признали виновным в легализации денег, похищенных у БТА-банка и в разжигании межнациональной розни в видеоролике проекта «Срок».

Впоследствии срок заключения был сокращен до 3,5 лет.

Белов заявляет в своей жалобе в ЕСПЧ, что российские власти нарушили его право на свободное выражение мнения. Он отмечает, что статьи 280 и 282 Уголовного кодекса РФ сформулированы и толкуются судами чрезмерно широко, что позволяет применять их для преследования несогласных.

По его словам, уголовное преследование лидеров оппозиции является самой распространенной формой давления со стороны российских властей.