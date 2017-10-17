Новые виды клопов были названы в честь драконов из «Игры престолов»

Два новых вида клопов из семейства щитников (Pentatomidae), обитающих в Чили, получили названия в честь драконов Дрогона и Визериона из цикла книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» и основанного на нем телесериала «Игра престолов». Оба вида живут в тропических лесах на юге Чили.

Трое энтомологов: Мариом Карвахаль (Mariom Carvajal), Эдуардо Фаундес (Eduardo Faúndez) из чилийского Университета Магеллана и Дэвид Райдер (David Rider) из Университета Северной Дакоты – сочли, что окраска открытых ими видов напоминает внешний вид драконов, каким он представлен в телесериале. Спинные пластины дракона Дрогона были кроваво-красного цвета, а чешуя Визериона была кремово-золотистой. Клоп Neoacledra drogon, имеет большие темно-пурпурные крылья с красноватым узором, тогда как на крыльях у Neoacledra viserion имеется несколько пятен цвета слоновой кости.

Neoacledra drogon и Neoacledra viserion. Фото: Eduardo Faundez, Ph.D.

Ученые описали новые виды в ходе пересмотра коллекций чилийских клопов-щитников, хранящихся в чилийском городе Пунто-Аренас, Учениверситете Северной Дакоты, Флоридской коллекции членистоногих и в Смитсоновском института в Вашингтоне. В итоге они не только нашли два ранее неописанных вида, но и пересмотрели статус подрода Neoacledra, выделив его в самостоятельный род, который, с учетом двух новых, насчитывает теперь четыре вида. В статье Карвахаля и его коллег предлагается ключ для различения всех видов этого рода по внешним признакам.

Ранее Карвахаль, Фаундес и Райдер уже называли открытых ими клопов в честь дракона Анкалогона из книги «Сильмариллион» Джона Толкина, честь дракона Смауга из «Хоббита» и волшебных лошадей-фестралов из серии книг о Гарри Поттере. Фаундес признается, что ему и его коллегам нравится выбирать творческие названия для новых видов. В данном случае они надеются, что название клопов поможет им дождаться заключительного сезона телесериала. Также, поскольку оба вида являются редкими и неизвестными широкой публики, наречение их известными именами повысит осведомленность людей о разнообразии чилийских насекомых. Внимание средств массовой информации, по мнению Фаундеса, поможет сохранить редкие виды.

Описание видов опубликовано в журнале Arquivos Entomolóxicos.