На британской военной базе найдено захоронение бронзового века

Археологи нашли захоронение бронзового века на территории Королевской артиллерийской школы (Royal School of Artillery) в Ларкхилле, в графстве Уилтшир.

Находка была сделана специалистами компании Wessex Archaeology, которые должны были провести требуемые британским законом археологические изыскания перед строительством на территории военного городка нового футбольного стадиона. В ходе раскопок ученым попались предметы от доисторического периода до эпохи Второй мировой войны. Но наиболее значимой находкой стало погребение трех человек. Абсолютный возраст его еще не определен, но тип захоронения и осколки керамики, найденные в могилах, указывают, что погребение было произведено в бронзовом веке. Одно из тел погребено в согнутом положении, такие захоронения встречаются на территории Британии в период с 2400 и 1600 год до нашей эры.

Сотрудница Wessex Archeology Рут Пейнс (Ruth Panes) говорит, что, судя по костным останкам, один из погребенных был ребенком, а другой подростком мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет. В дальнейшем ученые намерены провести радиоуглеродное датирования, а также изучить останки, определив пол, точный возраст, состояние здоровья и причины смерти древних обитателей Британии. Анализ стабильных изотопов в костях позволит установить их место рождения и состав рациона.