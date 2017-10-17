Обнародованы итоги проверки скорой из-за гибели актера Марьянова

Подмосковный Минздрав провел служебную проверку после смерти актера Дмитрия Марьянова, которого до больницы везли друзья.

Проверка не выявила нарушений в работе операторов скорой помощи, говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

В 18:47 мск 15 октября на номер 112 поступил первый звонок о вызове скорой помощи к актеру в городе Лобня.

Звонок приняла оператор городского округа Мытищи. В 18:50 она перевела вызов оператору городского округа Лобня. Через минуту тот соединил звонящего с диспетчером станции скорой в Лобне. После дополнительных вопросов этот диспетчер и принял вызов.

В 19:03 на 112 поступил повторный вызов от друзей актера.

«Заявитель сказала, что они едут самостоятельно, и заявила об отказе вызова скорой помощи», — говорится в релизе

Оператор зафиксировала отказ от вызова.

Дмитрий Марьянов скончался в тот же день 15 октября. Портал Life сообщал, что друзья Марьянова решили сами везти его до больницы из-за того, что в скорой им сказали, что не смогут быстро прислать машину.