Медведев дополнительно выделил Севастополю 500 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить Севастополю из резервного фонда правительства 500 млн рублей на «строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Предложение было внесено Минфином России.

В августе Медведев заявил, что Крым будет дофинансирован в целом на 57 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

В сентябре президент Владимир Путин распорядился выделить 800 млн рублей из президентского резервного фонда на строительство дорог в Севастополе.