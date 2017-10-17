17 октября 2017, 18:08
Шарапова вылетела в первом круге «Кубка Кремля»
Россиянка Мария Шарапова проиграла в стартовом матче «Кубка Кремля» и не смогла выйти во второй круг турнира. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Шарапова проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой со счетом 7:6, 6:4.
«Матч собрал полные трибуны, однако поддержка столичной публики не помогла россиянке выйти во второй круг», — говорится в сообщении.
В Москву Шарапова прилетела из Китая, где выиграла турнир Тяньцзиня. Победа стала первой для спортсменки после окончания дисквалификации из-за приема мельдония.
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