Шарапова вылетела в первом круге «Кубка Кремля»

Россиянка Мария Шарапова проиграла в стартовом матче «Кубка Кремля» и не смогла выйти во второй круг турнира. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Шарапова проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой со счетом 7:6, 6:4.

«Матч собрал полные трибуны, однако поддержка столичной публики не помогла россиянке выйти во второй круг», — говорится в сообщении.

В Москву Шарапова прилетела из Китая, где выиграла турнир Тяньцзиня. Победа стала первой для спортсменки после окончания дисквалификации из-за приема мельдония.