Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах

Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам на 0,04-0,35%, сообщает пресс-служба крупнейшего в стране банка.

Теперь максимальная ставка составляет: по вкладу «Сохраняй Онлайн» 1,35%, по «Пополняй Онлайн» 1,15%, по «Управляй Онлайн» 0,80%.

«Сбербанк принял решение повысить ставки по вкладам в долларах США, чтобы выровнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке», — говорится в сообщении пресс-службы.