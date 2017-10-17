Министр труда РФ предрек «только рост» пенсий

Глава Минтруда РФ Максим Топилин прокомментировал заявление председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой о том, что реальные страховые пенсии в ближайшие годы снизятся.

«Сокращения пенсий не будет, у нас только рост пенсий», — заявил Топилин агентству RNS.

В пресс-службе министерства труда уточнили, что «надо рассматривать отдельно пенсии неработающих и работающих пенсионеров».

«Снижение реальных средних размеров страховых пенсий связано с решениями о неиндексации страховых пенсий работающим пенсионерам. При этом пенсии неработающих граждан растут темпами выше инфляции», — сообщили в ведомстве.

Накануне Голикова на заседании думского комитета по бюджету, где рассматривался проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, заявила, что реальные страховые пенсии в этот период сократятся на 2,7%.

Также, по данным Счетной палаты, в бюджете не хватит денег на индексацию зарплат врачам и ученым, предусмотренную майскими указами президента от 2012 года.

«Хотела бы обратить внимание на реализацию "майских указов" президента. Мы отмечаем риск реализации указа по заработной плате. Это качается врачей, младшего обслуживающего персонал в лечебных учреждениях, научных сотрудников, работников дошкольных образовательных учреждений», — цитирует министра ТАСС.