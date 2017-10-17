Трамп опустился на 92 строчки в рейтинге богатейших американцев Forbes

Президент США Дональд Трамп опустился на 92 позиции в рейтинге богатейших американцев, который составляет журнал Forbes.

Если год назад Трамп занимал 156-ю строчку списка, то теперь — 248-ю, потеряв за это время 600 млн долларов, отмечает The Independent.

Текущее состояние главы государства Forbes оценивает в 3,1 млрд долларов.

Среди причин потери средств называется падение цен на недвижимость в Нью-Йорке, а также дорогая президентская кампания.