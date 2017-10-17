Серебренников рассказал о многолетней слежке и прослушке

Худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников заявил на слушаниях в суде, что правоохранительные органы долгое время вели за ним наблюдение, передает «Интерфакс».

«Я несколько лет знал, что за мной ведется слежка, прослушка, внешнее наблюдение. Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом», — сообщил он в Басманном суде Москвы, где рассматривается продление ему срока домашнего ареста.

По словам режиссера, ему «друзья говорили, чтобы я уехал, но я, несмотря ни на что, возвращался в Россию».

Серебреникова и его соратников обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на спектакли. Сам он вину отрицает.