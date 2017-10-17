Свидетели по делу Серебренникова рассказали о черной кассе «Седьмой студии»

Бухгалтеры театральной студии Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Лариса Войкина и Элеонора Филимонова на допросе в СК заявили, что у них существовала «черная касса».

Показания были зачитаны на процессе о продлении Серебреникову домашнего ареста, сообщает «Интерфакс».

Войкина уточнила, что ежемесячно в «Седьмой студии» проходили совещания с руководством, где главбух Нина Масляева «отчитывалась обо всех финансовых операциях, которые контролировались Серебренниковым, [тогдашним продюсером студии Алексеем] Малобродским, [гендиректором компании Юрием] Итиным».

Также Войкина пояснила, что в декабре 2014 года «по прямому указанию доверенного лица Серебренникова (Екатерины) Вороновой уничтожила финансовую документацию "Седьмой студии"», заявил следователь.

Серебренников, Малобродский, Масляева и Итин обвиняются в хищении 68 млн рублей. Вину признает лишь Масляева, заключившая сделку со следствием.

Также по делу проходит театральный продюсер Екатерина Воронова. Она арестована заочно.