Генпрокуратура решила взыскать в доход государства имущество полковника Захарченко

Генпрокуратура России направила подала в суд исковое заявление об обращении в доход государства «денежных средств и иного движимого и недвижимого имущества, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко из незаконных источников». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего планируется конфисковать денег и имущества на 9 млрд рублей.

Взысканию подлежат 27 объектов недвижимости — квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, «четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц», деньги в рублях и иностранной валюте на сумму 8 млрд рублей, золотой слиток.

В сентябре 2016 года Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, затем его обвинили в получении еще двух взяток. При обыске в квартире, записанной на сестру Захарченко, в специальной комнате для денег обнаружили наличными 120 млн долларов и 2 млн евро.

Полковник МВД Захарченко курировал в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.