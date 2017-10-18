Первый «район будущего» решили построить на берегу Онтарио

В канадском Торонто, на берегу озера Онтарио, планируется построить «район будущего», сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Реализацией проекта займется компания Sidewalk Labs — «дочка» Alphabet, которая в свою очередь является «дочкой» американской Google, пишет The Financial Times.

По словам Трюдо, по новому району можно будет передвигаться на беспилотном транспорте (шаттлах), но жителям предложат также активно использовать велосипеды, выделенные дорожки для которых будут подогревать в холодную погоду.

Планируется установить адаптивные светофоры и масштабную систему датчиков для контроля всего — наполнения урн, уровня шума, загрязнения жилых помещений, состояния скамей в парках и др. Кроме того, там будут созданы специальные условия для подземного использования грузовых роботов, а жилье построят модульное.

Под проект выделен участок на берегу Онтарио площадью около 5 га, но в перспективе «район будущего» может быть увеличен до 323 гектаров. «Это кульминация 10 лет размышлений о том, как технологии могут улучшить жизни людей», – пояснил глава совета директоров Alphabet Эрик Шмидт.

Проект строительства инновационного района будет подготовлен в течение года, при его разработке Sidewalk Labs обещает учитывать мнение и предложения местных жителей. Бюджет на проектирование и тестирование новинок составляет 50 млн долларов.