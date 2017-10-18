Новый регламент ГИБДД запретит засады на водителей

С 20 октября в России вступит в силу новый административный регламент ГИБДД, запрещающий автоинспекторам устраивать умышленные «засады» на дорогах в расчете на «поимку» водителей.

Начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков заверил, что в документе прописано: патрульный автомобиль «должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения», передает РИА Новости.

Исключение возможно только одно — если сотрудники ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, например, в местах «перелома рельефа» или на скоростных участках дороги, а также в зонах повышенной аварийности.

«Только в этих случаях допустима установка транспортного средства с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений», — пояснил Быков.

По его словам, в новом регламенте указано, что автоинспекторы должны «по возможности» совершать все служебные действия в поле контроля видеорегистраторов, установленных на их собственных патрульных автомобилях.

Еще одно внесенное в регламент новшество касается порядка проведения медэкспертизы: если до сих пор возвращение водителя после нее к своей машине было его личной заботой и не касалось гаишников, забравших его на стационарный пост для освидетельствования, то теперь — при условии, что экспертиза не выявила алкоголя, — инспекторы должны вернуть автомобилиста обратно.

Напомним, вскоре после начала разработки новой редакции Административного регламента МВД обещало, что она будет содержать нормы, обеспечивающие «надлежащий уровень защищенности граждан» и сводящие «возможные злоупотребления» к минимуму.