18 октября 2017, 14:33
Защитник Мединского оказался исключен из ВАК перед рассмотрением его диссертации
Правительство исключило несколько ученых из состава Высшей аттестационной комиссии,в том числе и ее президиума. Постановление опубликовано 18 октября на интернет-портале правовой информации.
Из состава ВАК исключен главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер, занимающий пост советника главы Минобрнауки. Вместо него в ВАК войдет завкафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Игорь Мацкевич.
Стоит отметить, что Аристера уличили в давлении н диссертационные советы при рассмотрении работы министра культуры Владимира Мединского. Президиум ВАК вынесет решение по этой диссертации 20 октября.
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