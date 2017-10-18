Защитник Мединского оказался исключен из ВАК перед рассмотрением его диссертации

Правительство исключило несколько ученых из состава Высшей аттестационной комиссии,в том числе и ее президиума. Постановление опубликовано 18 октября на интернет-портале правовой информации.

Из состава ВАК исключен главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер, занимающий пост советника главы Минобрнауки. Вместо него в ВАК войдет завкафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Игорь Мацкевич.

Стоит отметить, что Аристера уличили в давлении н диссертационные советы при рассмотрении работы министра культуры Владимира Мединского. Президиум ВАК вынесет решение по этой диссертации 20 октября.