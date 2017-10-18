Искусственный интеллект Google обошел программистов-людей

Компания Google научила искусственный интеллект создавать более эффективное программное обеспечение машинного обучения, чем способен разработать человек, пишет издание Wired.

Речь идет о проекте «Автоматизированное машинное обучение» (AutoML), запущенном в мае. В его рамках искусственный интеллект создает нейросети.

На данный момент он уже смог поставить рекорд: разработанный им алгоритм добился 82% успешности в решении задачи по определению показанных изображений. Впечатляет сопоставление результатов, достигнутых программным обеспечением от искусственного интеллекта и разработчика-человека: в первом случае алгоритм смог распознать до 43% объектов на одном изображении, во втором — лишь 39% объектов (причем это лучший результат среди созданных человеком программ).

Генеральный директор Google Сундар Пичаи утверждает, что задача проекта AutoML — не в том, чтобы со временем заменить разработчиков искусственным интеллектом, а лишь для оказания им помощи «на первоначальном этапе настройки самообучающихся систем». Пока подобные системы создаются специалистами по машинному обучению, которых в мире насчитывается всего несколько тысяч, настолько сложна их работа. Когда искусственный интеллект сможет сам проводить машинное обучение, в отрасль смогут прийти сотни тысяч разработчиков, утверждает Пичаи.

Однако независимые эксперты не разделяют его оптимизм: по их мнению, Google преследует как раз ту цель, которую отрицает, — пытается вытеснить с рынка разработки простых алгоритмов искусственного интеллекта за счет автоматизации этого процесса. Аналитики особо отмечают подозрительность того факта, что компания не допускает к работе над проектом AutoML сторонних специалистов.