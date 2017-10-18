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18 октября 2017, 21:10
Google искусственный интеллект Компьютеры, программное обеспечение

Искусственный интеллект Google обошел программистов-людей

Логотип Google внутри глаза
Логотип Google внутри глаза
pixabay.com

Компания Google научила искусственный интеллект создавать более эффективное программное обеспечение машинного обучения, чем способен разработать человек, пишет издание Wired.

Речь идет о проекте «Автоматизированное машинное обучение» (AutoML), запущенном в мае. В его рамках искусственный интеллект создает нейросети.

На данный момент он уже смог поставить рекорд: разработанный им алгоритм добился 82% успешности в решении задачи по определению показанных изображений. Впечатляет сопоставление результатов, достигнутых программным обеспечением от искусственного интеллекта и разработчика-человека: в первом случае алгоритм смог распознать до 43% объектов на одном изображении, во втором — лишь 39% объектов (причем это лучший результат среди созданных человеком программ).

Генеральный директор Google Сундар Пичаи утверждает, что задача проекта AutoML — не в том, чтобы со временем заменить разработчиков искусственным интеллектом, а лишь для оказания им помощи «на первоначальном этапе настройки самообучающихся систем». Пока подобные системы создаются специалистами по машинному обучению, которых в мире насчитывается всего несколько тысяч, настолько сложна их работа. Когда искусственный интеллект сможет сам проводить машинное обучение, в отрасль смогут прийти сотни тысяч разработчиков, утверждает Пичаи.

Однако независимые эксперты не разделяют его оптимизм: по их мнению, Google преследует как раз ту цель, которую отрицает, — пытается вытеснить с рынка разработки простых алгоритмов искусственного интеллекта за счет автоматизации этого процесса. Аналитики особо отмечают подозрительность того факта, что компания не допускает к работе над проектом AutoML сторонних специалистов.

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