МВД России еще на год продлило срок убежища Януковича

МВД по Ростовской области продлило срок действия временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ FM» адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Срок действия документа заканчивался 26 октября 2017 года.

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа»,— отметил адвокат.

По его словам, экс-президент Украины не намерен получать российское гражданство.

«Только временное убежище до возвращения на территорию Украины»,— подчеркнул Сердюк.