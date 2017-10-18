СМИ узнали о договоренности телеканалов по защите шоу от ухода к конкурентам

11 октября крупнейшие российские телевизионные холдинги договорились о необходимости заручиться согласием телеканала, первым показавшего сериал или шоу, в случае желания показать его вновь. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители трех продюсерских компаний.

На переговорах, как утверждают инсайдеры, присутствовали главы «Первого канала», ВГТРК, «Газпром-медиа», «СТС медиа» и «Национальной медиа группы» (НМГ). Источники в трех холдингах подтвердили эти сведения. От официальных комментариев представители «Первого», ВГТРК, «Газпром-медиа», «СТС медиа» и НМГ отказались.

Издание сообщает, что переговоры на эту тему начались еще зимой прошлого года в связи с началом работы в 2018 году нового канал «Супер», принадлежащего Газпрому. Ведомости утверждают, что продюсеры возмущены принятым решением и надеются, что оно работать не будет.