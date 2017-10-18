Кремль прокомментировал позицию ЦИКа по участию Навального в выборах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что позиция ЦИКа по поводу участия политика Алексея Навального в предстоящих президентских выборах известна АП, и обсуждать здесь нечего. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждение этого вопроса идет только в СМИ, мы в этих обсуждениях не участвуем. Вы же знаете позицию ЦИК, чего обсуждать», — отметил Песков.

Так в Кремле прокомментировали информацию СМИ о якобы принятом в Кремле решении не допускать Навального к выборам.