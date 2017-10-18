18 октября 2017, 11:04
Кремль прокомментировал позицию ЦИКа по участию Навального в выборах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что позиция ЦИКа по поводу участия политика Алексея Навального в предстоящих президентских выборах известна АП, и обсуждать здесь нечего. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обсуждение этого вопроса идет только в СМИ, мы в этих обсуждениях не участвуем. Вы же знаете позицию ЦИК, чего обсуждать», — отметил Песков.
Так в Кремле прокомментировали информацию СМИ о якобы принятом в Кремле решении не допускать Навального к выборам.
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