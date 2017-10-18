Депутаты предложили не наказывать россиян за срубленные новогодние елки

Зампред комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Карелии Алексей Орлов вместе со своими коллегами Евгением Беседным и Тимуром Зорняковым направил на рассмотрение в региональный парламент и затем в Государственную думу проект поправок в Лесной кодекс, согласно которому россияне могут получить право на самостоятельную вырубку новогодних елок.

По словам Орлова, пока рубить елки к Новому году разрешено только компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые продают их и строят на этом свой бизнес, передает RT. Гражданам же (физическим лицам) за срубленное к празднику деревце грозит административный штраф (3-4 тыс. рублей плюс возмещение 2,6 тыс. рублей лесничеству за уничтоженное дерево) с конфискацией «орудий преступления» или уголовная ответственность в зависимости от масштаба и тяжести совершенного правонарушения.

В соответствии с предложенными поправками, каждый российский гражданин может обратиться в лесничество за разрешением на вырубку новогодней ели и там же получить информацию о расположении «общедоступного леса». Стоимость дерева будет варьироваться в зависимости от его высоты (от 200 рублей за метр ствола).

Существующие запреты, как утверждает автор проекта поправок в Лесной кодекс, себя не оправдывают, поскольку многие люди все равно идут на преступление ради елки: например, в Карелии, где проживает порядка 450 тыс. человек, за два предыдущих года были заключены договоры купли-продажи только на 8 тыс. новогодних елей — то есть оставшиеся деревья вырубались незаконно. «Люди обращаются в лесничества, а им отказывают в связи с положениями закона. Действующий закон и толкает людей на преступление», — считает народный избранник.

Он также отметил, что на данный момент купить елку можно на «базарах», в онлайн-магазинах, лесных хозяйствах или на специальных плантациях. Получается, что такая возможность есть только у жителей городов, причем достаточно крупных. А закон о запрете на вырубку новогодних елей действует везде, включая мелкие поселения.

Инициативу карельских депутатов поддержал член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин: по его словам, на елочных базарах много товара остается нераспроданным и в итоге пропадает зря, и будет лучше, если люди получат возможность самим вырубать елки в случае надобности. «У граждан и их семей должна быть возможность выехать вместе в лес за елкой, срубить ее и привезти домой», — настаивает депутат. Он отметил, что главное в данном случае — четко разграничить права россиян и возможные злоупотребления.

Представители «елочного бизнеса» считают, что нововведения, если они будут приняты, не скажутся на их прибылях, поскольку все равно останется много потенциальных покупателей, рассчитывающих получить красивые елки и не готовых за ними «куда-то пробираться».

Исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин предупредил, что ее эксперты ни в коем случае не поддержат инициативу карельских законотворцев: по его словам, она равноценна «билету на отстрел», по которому зоны вырубки, вероятнее всего, будут распределяться хаотично. Ситуация сильно зависит от местности: действительно есть такие леса, которые необходимо проредить, но «там, где лес растет плотно, елочка красивой быть не может».