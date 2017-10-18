Суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press в США

Федеральный суд в Вашингтоне не принял к рассмотрению иск о клевете российского бизнесмена Олега Дерипаски против агентства Associated Press. Обэ том сообщает Politico.

Суд заявил, что иск отклонен «в связи с недостаточной обоснованностью исковых требований». По словам судьи, Дерипаска в иске «не оспаривает существенные факты». Она пояснила, что, бизнесмен является «публичной фигурой».

Как указывает AP, а американских судах к искам о клевете с участием публичных фигур предъявляются особые требования в области доказательств.

Агентство полностью удовлетворено решением судьи об отклонении иска.

Напомним, Дерипаска подал в суд из-за сообщений AP о его связях с бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом, который, по данным агентства, получил некую сумму от владельца «Базэла» Дерипаски за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.