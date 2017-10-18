Продолжается дискуссия вокруг спора «Транснефти» и «Сбербанка»

Не затихшая после решения апелляционного суда дискуссия о споре «Транснефти» со «Сбербанком» может говорить об ожидании финансовым сообществом подачи трубопроводной монополией кассационного иска.

Эксперты-юристы разбирают судебные решения и нашли новые дыры в аргументации сторон. При этом ЦБ занял явно противоречивую позицию. С одной стороны ЦБ умышленно затягивает принятие нормативных актов по регулированию сделок с производными финансовыми инструментами (ПФИ) под предлогом якобы боязни повлиять на решение суда. С другой - первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая 10 октября на XII международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов", заявил об обоснованности решения апелляционного суда по спору Сбербанка и «Транснефти», отменившего решение суда первой инстанции.

Подробнее - см. в материале «Эксперты: Сбербанк сконструировал несоразмерную по рискам сделку».