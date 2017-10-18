В выходные москвичей ждет первый снег

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе 21 октября ожидается похолодание и пройдет первый снег. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, ночью 21 октября температура воздуха составит 1-3 градуса выше нуля и 3-5 градусов днем. 22 октября ночью будет от -4 до +1 градуса. Ожидаются небольшие осадки, в целом температура будет ниже нормы.

«Осадков сильных не ожидаем, но они будут, в том числе и в виде снега. Температура довольно опасная, дорожное полотно будет не очень хорошим, чуть подмерзшим», - заявил Вильфанд.

При этом ноябрь ожидается чуть теплее нормы, а зимой температура на большей части территории России будет на уровне или чуть выше нормы.