Заместитель главного финансиста ФСИН задержана по делу о растрате

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя главного финансиста Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Светланы Алексеевой. Как пишет «Интерфакс», ранее она занимала должность замначальника управления тылового обеспечения ФСИН.

Петренко отметила, что Алексеевой инкриминируется пособничество при растрате.

«В настоящее время с ней проводятся следственные действия», — сказала Светлана Петренко.

В середине сентября Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы ФСИН Олега Коршунова, который обвиняется в растрате 160 млн рублей. Следствие подозревает, что в 2015-2016 годах он организовал заключение двух контрактов по завышенным ценам.