Мэр Калининграда предложил его жителям уехать на время ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук дал местным жителям совет уехать из города на время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», — отметил Ярошук, выступая в эфире местной радиостанции.

Чиновник предрек возникновение конфликтов из-за того, что фанаты будут сидеть в барах: «Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь».

По словам Ярошука, городские власти хотят предоставить калининградцам выходной на время проведения матчей ЧМ-2018.