Картографы BMW и Audi объяснили странный статус Курил

Картографический сервис HERE, с которым сотрудничают автопроизводители BMW, Audi и Daimler, пояснил свою позицию по поводу Курильских островов, отображенных на его картах как территории без названия и с неопределенной принадлежностью. «К сожалению, нет единой карты мира, которой все были бы довольны», — цитирует представителя компании РБК.

Российские журналисты отметили, что неопределенная территориальная принадлежность Курил отображается только при заходе на сервис HERE через анонимайзер, то есть с иностранным IP-адресом. Для отечественных пользователей Хабомаи, Кунашир, Шикотан и Итуруп отображены на картах как территория РФ.

«Вы можете запросить наши картографические данные из вашего местоположения в Москве, и вы увидите конфигурацию границ, которая будет отличаться от той, что увидит пользователь из другого места», — признали в компании, пояснив, что эти разночтения связаны с вынужденной необходимостью соблюдать требования законодательства тех стран, в которых работает сервис HERE.

Российские представители автоконцернов, которые используют эту картографическую систему для установки на производимых машинах, заявили, что не вдаются в такие нюансы, поскольку вопрос выделения территорий как спорных полностью находится в ведении производителя карт и им же урегулируется с властями отдельных государств.

Напомним, ранее HERE принадлежал компании Nokia, а потом был продан Daimler, BMW и Audi за 2,8 млрд евро.