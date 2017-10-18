Правительство утвердило календарь праздников в 2018 году

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Оно опубликовано на сайте правительства.

«В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — сообщается в документе.

Таким образом, россияне будут отдыхать десять дней в новогодние праздники - с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года, а также получат трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, два четырехдневных отдыха с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая соответственно.

Кроме того, выходными в 2018 году будут 9 мая, дни с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.