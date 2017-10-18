Минобороны провело успешные испытания новой ракеты для «Искандера»

Начальник полигона «Капустин Яр» генерал-майор Олег Кислов сообщил об окончании испытаний новой ракеты для оперативно-ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», пишет РИА Новости.

Минобороны РФ одобрило план модернизации ОТРК «Искандера-М», который будет стоять на вооружении страны в ближайшие 20-30 лет. Об этом в середине сентября говорил генеральный конструктор предприятия-разработчика комплекса Валерий Кашин.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев ранее сообщал о замене комплекса «Воевода» на новый стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с жидкостной ракетой «тяжелого» класса, запланированной на 2019-2020 годы.

По словам генерал-полковника Каракаева, эксплуатация «Воеводы» продолжится до 2022 года, а ракетного комплекса «Тополь» — до 2021-2022 годов.

Олег Кислова также рассказал о начале отработки перспективного ракетного комплекса шахтного базирования на трассе «Ясный — Кура» (Камчатка).