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18 октября 2017, 10:25
кино медицина

Источник сообщил о тяжелом состоянии Михаила Кокшенова

Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
фото: vm.ru

Народный артист России Михаил Кокшенов находится в десятом отделении реанимации и интенсивной терапии Первой градской больницы. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в справочной медучреждения. Источник РИА Новости оценил его состояние как средней тяжести.

Источник ТАСС рассказал, что Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт.

17 октября Telegram-канал Mash сообщил, что актер театра и кино Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. По некоторым данным, он почувствовал себя плохо на улице, и скорую помощь вызвали прохожие.

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