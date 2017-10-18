Источник сообщил о тяжелом состоянии Михаила Кокшенова

Народный артист России Михаил Кокшенов находится в десятом отделении реанимации и интенсивной терапии Первой градской больницы. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в справочной медучреждения. Источник РИА Новости оценил его состояние как средней тяжести.

Источник ТАСС рассказал, что Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт.

17 октября Telegram-канал Mash сообщил, что актер театра и кино Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. По некоторым данным, он почувствовал себя плохо на улице, и скорую помощь вызвали прохожие.