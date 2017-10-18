Кремль оценил ситуацию в Киеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента отслеживают развитие событий в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков расценил обстановку в украинской столице как далекую от стабильной.

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт», — заявил Песков.

По его словам, пока нет никакой возможности предсказать, как повлияет нынешняя ситуация в Киеве на реализацию минских соглашений.