Более тысячи человек простились с Марьяновым в Доме кино

В московском Доме кино состоялась церемония прощания с российским актером театра и кино Дмитрием Марьяновым, который скончался 15 октября в возрасте 47 лет из-за оторвавшегося тромба. На траурной церемонии, как утверждают в пресс-службе Союза кинематографистов России, побывали свыше 1 тыс. человек, передает ТАСС.

В частности, проститься с покойным коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Александр Домогаров, Эммануил Виторган, Гоша Куценко, Ирина Апексимова и Виктор Раков, а также певец Алексей Кортнев и режиссер Александр Жигалкин.

Похоронить Марьянова решено на Химкинском кладбище.

Со смертью актера был связан разразившийся в СМИ скандал: журналисты со ссылкой на его друзей утверждали, что в больницу его доставили друзья, поскольку в службе скорой помощи был «перегруз» вызовами. Впоследствии выяснилось, что на самом деле проблема была в дорожной ситуации: когда Марьянов почувствовал себя плохо, знакомые, в машине с которыми он ехал, остановились у поста ДПС, а потом, оценив масштабы пробок и прикинув время ожидания скорой, приняли решение самим довезти пациента до больницы подмосковного города Лобня.

Известно, что незадолго до смерти актер ложился в подмосковную клинику, где проходил лечение в связи с давней травмой позвоночника.