18 октября 2017, 18:02
В США в бизнес-парке произошла стрельба
В американском штате Мэриленд произошла стрельба в бизнес-парке Эммортон. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.
«Мы можем подтвердить стрельбу в бизнес-парке Эммортон. Есть информация о пострадавших», — заявили полицейские.
We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 октября 2017 г.
В настоящее время правоохранительные органы попросили граждан не приближаться к месту происшествия.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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