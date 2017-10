В США в бизнес-парке произошла стрельба

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в бизнес-парке Эммортон. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

«Мы можем подтвердить стрельбу в бизнес-парке Эммортон. Есть информация о пострадавших», — заявили полицейские.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.