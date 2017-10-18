В США в бизнес-парке произошла стрельба

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в бизнес-парке Эммортон. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

«Мы можем подтвердить стрельбу в бизнес-парке Эммортон. Есть информация о пострадавших», — заявили полицейские.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 октября 2017 г.

В настоящее время правоохранительные органы попросили граждан не приближаться к месту происшествия.

Подробности произошедшего устанавливаются.