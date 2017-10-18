Генпрокуратура назвала точное число жалоб Поклонской на «Матильду»

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила в следственное ведомство 43 обращения, связанных с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда», передает «Интерфакс».

По итогам проведенных Генпрокуратурой проверок выяснилось, что в 41 случае нарушений нет, а два оставшихся обращения народной избранницы проверяются в настоящее время.

По словам Куренного, жалобы Поклонской касаются нарушений, которые, по ее мнению, якобы были допущены в ходе съемок, финансирования и выдачи прокатного удостоверения кинокартине.

«Доводы, содержащиеся в обращениях депутата Натальи Поклонской, были всесторонне изучены. Прокуратура не выявила нарушений действующего законодательства», — заявил официальный представитель ГП.

Руководитель ведомства Юрий Чайка уточнил, что до сих пор не видел ни одного обращения от главной противницы показа «Матильды», однако собирается ознакомиться с ними в ближайшее время, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Поклонская записала и видеовариант своего обращения к генеральному прокурору РФ.

Кроме того, накануне следственное ведомство обнародовало официальный пресс-релиз по итогам своих проверок относительно «Матильды». В нем было указано, что сотрудники Генпрокуратуры не выявили признаков оскорбления чувств верующих, возбуждения розни или вражды в трейлере фильма.